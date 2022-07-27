Более миллиона леев инвестировано в реконструкцию Центра общественного здоровья в Колонице

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Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

– Здание учреждения было отремонтировано в том числе при местной финансовой поддержке – более 500 тысяч леев – и за счёт инвестиций из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды в размере 1,15 миллиона леев, – уточнил градоначальник.

Работы включали в себя ремонт наружных стен и теплоизоляцию. Отремонтирована крыша и установлена система отвода дождевой воды, заменены окна и двери, модернизирована сеть электроснабжения. В проект реновации входил и ремонт подъездов к лечебному учреждению.

В настоящее время необходимы дополнительные средства для ремонта второго этажа, чтобы можно было лечить пациентов в стационаре.

Центр общественного здоровья в Колонице обслуживает около 4200 пациентов.

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