Более 1 млн леев инвестировано в инфраструктуру для детей и молодёжи в Будештах

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Столичная примария инвестировала более одного миллиона леев в проекты по модернизации инфраструктуры для детей и молодёжи в Будештах.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, 600 тысяч леев было выделено на ремонтные работы в Теоретическом лицее «Будешть», где учатся около 500 детей. Более 167 тысяч леев были выделены из местного бюджета.

Деньги, инвестированные муниципалитетом, были использованы для ремонта крыши здания и замены окон. На эти работы было потрачено 490 тысяч леев. Муниципалитет также покрыл расходы на ремонт спортивного зала в лицее. Стоимость работ составила 99 500 леев, – сказал Чебан.

В то же время финансовые средства, выделенные примарией столицы, были использованы для ремонта крыш, замены окон и дверей в местном детско-юношеском Центре и музее. Примария инвестировала в эти работы 300 тысяч леев.

Ещё 200 тысяч леев было выделено из муниципального бюджета на обустройство площадки для волейбола, баскетбола и пляжного футбола возле детско-юношеского Центра. Местный вклад в этот проект составил 145 тысяч леев.

В период 2020-2022 годов из муниципального бюджета было выделено более 10,3 млн леев на проекты по развитию инфраструктуры в населённом пункте Будешты.

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