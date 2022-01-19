Более миллиона граждан Молдовы вакцинированы от COVID-19

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Более миллиона жителей страны прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения. До сих пор введено 1 855 176 доз вакцин по первичной и бустерной схемам.

Согласно данным Национального бюро статистики, пишет ipn.md, самый высокий уровень полной иммунизации зарегистрирован в возрастной группе 70-79 лет. Национальный охват полной схемой составляет более 29% или 47% населения, обычно проживающего в стране.

На данный момент в Молдове доступны вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. В настоящее время в больницах находятся 1345 человек, у которых подтверждено заражение COVID-19. 90 из них – в крайне тяжёлом состоянии, а 3 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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