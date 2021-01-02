Более 1 700 молдаван выехали из страны в первый день года: ситуация на границе

Более 1 700 молдаван выехали из страны в первый день года: ситуация на границе

По данным Пограничной полиции, в первый день 2021 года из страны выехали более 1 700 граждан Молдовы. В пунктах пересечения поток лиц составил 2 500, что на 90% меньше, чем в прошлом году.

Наиболее востребованными КПП стали:

  • КПП «Леушены» – 257 пересечений;
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 112 пересечений;
  • КПП «Скуляны» – 85 пересечений;
  • КПП «Атаки» – 78 пересечений;
  • КПП «Крива» – 56 пересечений.

В то же время 114 человек были задокументированы за нарушение мер профилактики, предупреждения и/или борьбы с COVID-19. 2593 человека прошли скрининг при пересечении границы, было заполнено 608 эпидемиологических анкет.

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