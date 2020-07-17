Более 1 000 детей заразились коронавирусом в Молдове с начала пандемии

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В общей сложности 1 080 детей и 177 беременных женщин заразились COVID-19 с начала пандемии. Многие из них уже выздоровели. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

По его словам, возраст трети от общего числа несовершеннолетних заболевших составляет от 1 до 5 лет, то есть, это дети дошкольного возраста. Глава НАОЗ вновь призвал родителей быть осторожными и избегать многолюдных мест и игровых площадок. Также он призвал граждан, особенно горожан, соблюдать дистанцию, не пользоваться общественным транспортом, если в этом нет острой необходимости, передаёт moldpres.md.

Напомним, что по состоянию на утро 17 июля в Молдове зарегистрировано 20 264 случая инфекции COVID-19.

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