Более 1 000 человек, излечившихся от коронавируса, сдали донорскую плазму

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С 13 апреля по 15 октября 1 060 человек, вылечившихся от COVID-19, предоставили 3 612 доз плазмы для пациентов с тяжёлыми и крайне тяжёлыми формами заболевания.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает всех людей, прошедших лечение от COVID-19, проявить солидарность и пожертвовать плазму, содержащую антитела к вирусу. Её сдача проводится через две недели после выписки. Стать донорами могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, заболевания печени и почек.

Сдать плазму можно как в Национальном центре переливания крови, который имеет подразделения в Бельцах, Кагуле и Кишинёве, так и в других донорских центрах. Для получения более подробной информации следует позвонить по телефонам: 022 109 050 (Кишинёв), 023 171 393 (Бельцы) и 029 981 305 (Кагул).

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