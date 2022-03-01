Боксы для сбора пожертвований для беженцев появятся в столичных магазинах

Боксы для сбора пожертвований для беженцев появятся в столичных магазинах

Примария Кишинёва совместно с сетями магазинов намерена в ближайшие дни установить боксы для сбора пожертвований во всех столичных магазинах.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, решение принято для того, чтобы каждый желающий мог сделать доброе дело.

– Все собранные продукты будут розданы беженцам. Потребности растут, приезжает всё больше людей. Благодарю всех за поддержку, – сказал Ион Чебан.

Напомним, что примария Кишинева также открыла банковские счета для перевода пожертвований для помощи беженцам из Украины.

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