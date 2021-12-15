Богатые лицемеры, требующие “зеленый коридор”: Ион Чебан рассказал об имуществе Спыну, Алайбы и Гросу

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан выступил с ответной реакцией на обвинения его во лжи, озвученные членами правящей партии “Действие и солидарность” после утренних заявлений градоначальника. Так, Чебан рассказал, что, согласно декларации о доходах, Дмитрий Алайба владеет жилым домом с заявленной стоимостью 30 тысяч евро, участок, 3 квартиры, приобретенные в 2006, 2016 и 2020 годах, автомобиль Volvo S60 и 8 счетов в банке.

– Это имущество гражданина, который не работал ни дня в своей жизни. А если работал, – где данные о выплаченных налогах? Зачем ему 4 жилья, и с каких заработков он платит за газ? С увеличенной зарплаты депутата? – задался вопросом генпримар.

Андрей Спыну, по словам градоначальника, имеет 8 участков, 8 счетов, 2 дома и 2 машины без доказательств происхождения средств на их покупку.

– Председатель парламента Игорь Гросу, в свою очередь, имеет 8 участков, кредит со ставкой 0%, – интересно, кто ему такой предоставил? – люксовый дом стоимостью 11 тысяч евро и другое имущество, в том числе и другая недвижимость. Это человек, который любит разъезжать по “зеленым коридорам”. За 11 тысяч евро невозможно купить даже мансарду в 15 квадратных метров – такую, как недавно сгоревшие в Кишинёве. И эти лицемерные люди обвиняют меня во лжи. В моей декларации много лет нет никаких изменений, я не использую служебный транспорт и “зеленые коридоры”, и не боюсь выходить к людям. А вы скоро станете бояться людей, потому что ведете себя очень безобразно, – заявил Чебан.

Он отметил, что намерен обратиться в Нацагентство по неподкупности, Генпрокуратуру, НАЦ, Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам и другим правоохранительным органам с просьбой проверить всех 63 депутатов из парламентского большинства.

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