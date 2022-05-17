Бодрящий напиток

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От чего поможет кофе?

Многие из тех, кто с удовольствием пьёт кофе, считают, что поддаются вредной привычке. По аналогии с табаком и алкоголем. Ведь кофе сегодня в чём только не обвиняют – что он повышает давление, вызывает аритмию, доводит до инфаркта, провоцирует мигрень и т.д.

Однако если правильно употреблять этот напиток, то всё как раз наоборот – риски сердечного приступа и аритмии снижаются, моторика кишечника улучшается, приступы подагры становятся реже.

КСТАТИ

«Плохой» холестерин (ЛПНП) – это липопротеины низкой плотности, которые приводят к повышению кровяного давления и становятся причиной ряда серьёзных заболеваний.

Каковы полезные свойства кофе и как избежать побочных эффектов от его употребления? Рассказывает врач-диетолог Наталья Денисова.

Действительно, кофеин обладает широким действием на наш организм, причём польза или вред такого воздействия зависит от дозы. Потребление до 400 мг кофеина в день считается безопасным. Столько кофеина содержится в 3–4 чашках кофе. Что это даёт?

Широкое действие

Благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Специальные исследования в Скандинавии показали: если выпивать не меньше трёх чашек кофе в день, то риски сердечного приступа снижаются, однако если пить больше шести, то они опять возрастают. Более того, кофе предотвращает риски развития аритмии. Казалось бы, парадокс: он же в больших дозах учащает пульс. Да, слегка участить ритм может, но в разумных дозах аритмию не вызывает.

Улучшение работы кишечника. Употребление кофе (даже без кофеина) стимулирует опорожнение кишечника. Это значит, что кофе помогает бороться с запорами.

Облегчение самочувствия при подагре и артритах. Доказано, что кофе снижает уровень мочевой кислоты, что может снижать частоту приступов подагры.

Защита печени при вирусных гепатитах. У больных с инфекционным гепатитом кофе задерживает переход в цирроз и рак. Рекомендуемая доза – от трёх чашек и выше. То же относится и к угрозе алкогольного цирроза.

Профилактика диабета. Доказано, что кофеин снижает резистентность тканей к инсулину и может уменьшать риски развития диабета. Причём кофе без кофеина тоже. Помимо кофеина, в кофе содержатся и другие вещества, обладающие антиоксидантным действием: флавоноиды, танины, лигнины, фенольные кислоты и другие.

Улучшение работы мозга. В многочисленных исследованиях было показано, что люди, регулярно потребляющие кофе, лучше решают тесты на сообразительность. Тем, чья работа связана с перелётами или ночными сменами, кофе помогает легче адаптироваться, чем тем, кто кофе не пьёт.

Облегчение головной боли. Кофеином издавна лечили головную боль. Неслучайно он и сегодня входит в состав многих подобных препаратов. Но тут есть и обратная сторона медали: те, кто мучается хроническими головными болями, знают, что, когда постоянно принимаешь анальгетики, а потом прекращаешь, боль резко усиливается. С кофе то же самое: отказ от него может спровоцировать мигренозный приступ.

Снижение риска болезни Паркинсона. Болезнь Паркинсона встречается реже у любителей кофе. Почему так, пока не ясно. Есть одна «ложка дёгтя»: у женщин в менопаузе, которые принимают гормональную заместительную терапию, потребление шести и более чашек кофе в день, наоборот, повышает риск паркинсонизма.

А вот беременным стоит ограничиться одной чашкой кофе в день. Кофеин хорошо проходит через плаценту и попадает в кровь плода. В результате возможно учащение пульса плода, увеличение его подвижности.

Четыре правила полезного напитка

Не пейте кофе натощак, вместо завтрака. Особенно если есть нарушения работы пищеварительной системы – гастриты, язвы и т.д. Крепкий кофе, особенно эспрессо, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта из-за того, что в нём очень много эфирных масел. Это может спровоцировать боли, изжогу, отрыжку, другие неприятные симптомы. Немного смягчит воздействие на слизистую добавление молока.

Особенно если есть нарушения работы пищеварительной системы – гастриты, язвы и т.д. Крепкий кофе, особенно эспрессо, раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта из-за того, что в нём очень много эфирных масел. Это может спровоцировать боли, изжогу, отрыжку, другие неприятные симптомы. Немного смягчит воздействие на слизистую добавление молока. Крепкий кофе запивайте водой. Кофеин хорошо стимулирует кровоток, в том числе через почки, поэтому обладает мочегонным действием и выводит достаточно большое количество жидкости. Вода поможет компенсировать потери жидкости.

Кофеин хорошо стимулирует кровоток, в том числе через почки, поэтому обладает мочегонным действием и выводит достаточно большое количество жидкости. Вода поможет компенсировать потери жидкости. Добавляйте в напиток любимые специи. Например, корица, гвоздика содержат антиоксиданты, стимулируют обменные процессы в организме.

Например, корица, гвоздика содержат антиоксиданты, стимулируют обменные процессы в организме. Старайтесь не добавлять в кофе много сахара или сладкого сиропа. Либо вовсе от него откажитесь.

Юлия Борта

ВОПРОС – ОТВЕТ

От инсульта и деменции

Правда ли, что чай и кофе защищают человека от инсульта и деменции? А. Кравчук, Единцы

Умеренное употребление чая и кофе связывают с более низким риском развития инсульта и деменции. Такое исследование провели учёные из Тяньцинзонского медицинского университета в Китае. В работе принимали участие здоровые люди в возрасте 50 – 74 лет. Количество респондентов, принимавших участие в эксперименте, – 365 682 человека. Выбирали их с 2006 по 2010 год, а наблюдения вели до 2020 года.

В результате исследования оказалось, что употребление кофе можно связать с более низким риском постинсультной деменции. Инсульты, по статистике, приводят к 10% смертей во всём мире. Постинсультной деменцией называют состояние, при котором симптомы нейродегенеративных нарушений наступают после инсульта.

В начале исследования участники сами сообщали о потреблении кофе или чая. За всё время исследования диагноз «инсульт» получили 10 053 человека, а деменция развилась у 5079 участников испытаний.

Те, кто пил по 2–3 чашки кофе или 3–5 чашек чая в день, а также использовал комбинацию из 4–6 чашек кофе и чая, отличались более низкой частотой инсультов или деменции. Так, у тех, кто пил по 2–3 чашки кофе и 2–3 чашки чая ежедневно, риск инсульта был на 32% ниже, а риск развития деменции – на 28% меньше. Это если сравнивать с теми, кто не пил ни кофе, ни чай.

Правда, стоит понимать, что врачи рекомендуют с осторожностью относиться к использованию чая и кофе – одной из основных рекомендаций также является умеренность в употреблении таких напитков. Аккуратнее с ними следует быть людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами, – тут лучше проконсультироваться с врачом.

Фраппучино и холестерин

Какой кофе может повышать уровень холестерина в крови? Н. Урсу, Бельцы

Кардиолог Деннис Бруммер отмечает, что сваренный обычный кофе не несёт угрозы, так как не содержит частиц, стимулирующих выработку холестерина. Количество кофе, которое потребляют люди, если речь идёт про напитки, не разбавленные молоком, сливками и сахаром, практически на холестерин не влияет. Также проблем не будет, если дополнительные компоненты добавляются в умеренных количествах. Однако в некоторых видах он может из относительно полезного превратиться во вредный. Например, во фраппучино.

«Здесь мы не говорим про кофе. Здесь речь больше идёт про сливки и карамель, высокое cодержание сахара. Они равны фактически полноценному обеду. В таком напитке может содержаться до четверти ваших ежедневных калорий», – говорит доктор Бруммер. А если дополнить такой вариант кофе выпечкой, то и вовсе можно перебрать с калориями. Кроме того, если такие перекусы станут частью привычного рациона, пользы не будет.