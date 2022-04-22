Боднаренко: ПДС обманула и пенсионеров, и врачей, и учителей – всех! (ВИДЕО)

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ПДС принимает малозначимые законы, чтобы пустить пыль в глаза людям, а инициативы оппозиции о помощи гражданам целенаправленно игнорирует. Об этом на акции протеста у стен президентуры заявила депутат БКС Елена Боднаренко.

– Обманули пенсионеров, которым обещали повышение выплат. Обманули врачей, которых лишили повышения зарплат. Мало того, их лишают пособия в 16 тыс. леев в случае заражения коронавирусом на рабочем месте. Это люди, которые два года рисковали, спасая наши жизни. Вот что делает нынешняя власть, которая принимает законы, толкающие цены вверх и блокирующая предложения оппозиции об улучшении жизни людей, – заявила Елена Боднаренко.

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