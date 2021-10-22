Боднаренко о правительстве: Попрыгунья Стрекоза лето красное пропела… (ВИДЕО)

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Газовый кризис, до которого довело страну правительство, напомнило депутату БКС Елене Боднаренко известную басню Крылова «Стрекоза и Муравей». Об этом депутат заявила на заседании парламента.

Она также отметила, что, много говоря о транспарентности, Наталья Гаврилица тем не менее не назвала ни единой цифры – ни цену, по которой Молдова намерена закупать газ, ни каким будет тариф и т.д.

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