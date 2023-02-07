BMW сбил женщину на Ботанике: пострадавшая в тяжёлом состоянии

0

Жуткое ДТП произошло на бульваре Дачия.

По данным полиции, в Volvo, за рулём которой находилась 26-летняя женщина, сзади врезался автомобиль. В результате столкновения машину занесло на другую полосу. Водитель Volvo вышла из авто, открыла багажник и вытащила знак аварийной остановки, чтобы установить его на дороге. В этот момент её сбил BMW, передаёт unimedia.info.

В результате женщину зажало между двумя автомобилями. На место прибыла “скорая”. Пострадавшую госпитализировали. По словам пресс-секретаря Больницы скорой медицинской помощи, пациентка находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.