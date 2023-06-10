BMW протаранило дерево в Глодянах: водитель погиб

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Трагедия произошла вчера ночью в Глодянском районе.

Как было установлено, 23-летний водитель BMW не справился с управлением. Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево на обочине, пишет pulsmedia.md.

Водителя и 19-летнюю пассажирку доставили на “скорой” в районную больницу. Жизнь мужчины врачам спасти не удалось, он скончался.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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