BMW не уступил дорогу: в аварии в Слободзее пострадал водитель мопеда

BMW не уступил дорогу: в аварии в Слободзее пострадал водитель мопеда

На перекрёстке улиц Ленина и Дружбы легковушка столкнулась с мопедом. 

Женщина 29 лет за рулём BMW при повороте налево не пропустила двухколёсный транспорт марки Delta, который двигался прямо во встречном направлении, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Водителя мопеда 40 лет на скорой помощи доставили в больницу. У него диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, а также ушибы голени и коленного сустава. После оказания необходимой медицинской помощи мужчину направили на амбулаторное лечение.

Инспекторы проводят разбирательство, устанавливают степень вины каждого из участников ДТП.

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