BMW 3 за 2500 евро и INTERPOL: “чудеса” в декларациях о доходах депутата “Про-Молдова” (ФОТО)

BMW 3 за 2500 евро и INTERPOL: “чудеса” в декларациях о доходах депутата “Про-Молдова” (ФОТО)

Не только несоответствия, но и настоящие чудеса выявлены в декларации еще одной представительницы “Про-Молдова”. Речь идёт об Елене Бакалу. Депутат ПСРМ Алла Дарованная изучила документ и обратилась по этому поводу в НОН. 

В частности, в декларации за 2015 год Бакалу указала, что владела автомобилем BMW 3 стоимостью 50 тысяч леев (2500 евро), но вернула его продавцу, так как он находился в базе INTERPOL. Однако эта же машина указана и в последующих декларациях депутата, в том числе за 2019 год.

Кроме того, Бакалу “забыла” указать в своей декларации автомобиль Volvo, произведенный в 2014 году и оцененный в 200 тысяч леев, который, однако, фигурирует в декларации мужа депутата. Не отразила представительница “Про-Молдова” и банковский вклад в размере 9000 евро, а также доход, полученный в виде процентов.

Дарованная просит НОН разобраться в этих и в других выявленных нарушениях.

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