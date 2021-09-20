Bloomberg: В мире сделано почти 6 млрд прививок от COVID-19

Свыше 5,95 млрд прививок от COVID-19 уже сделано в 184 странах, но процесс вакцинации по-прежнему осуществляется неравномерно в разных частях планеты. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

– В целом было введено свыше 5,95 млрд доз. Этого достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать 38,7% населения планеты. Средние темпы вакцинации составляют в настоящее время 33,1 млн доз в день. Если они будут сохранены, то пройдет еще 6 месяцев прежде, чем прививки будут сделаны 75% населения, – указывает агентство.

Оно также подчеркивает, что “в странах и регионах с высоким уровнем доходов вакцинация проходит в 20 раз быстрее, чем в регионах с низким уровнем”.

– С момента развертывания глобальной кампании по вакцинации страны начали сталкиваться с неравным доступом к вакцинам. До марта этого года в ряд африканских стран не поступила ни одна партия препаратов, – замечает агентство.

По оценкам Bloomberg, в США было сделано 386 млн прививок. Хотя бы одну дозу получили 212 млн человек, по меньшей мере 181 млн жителей страны – 54,6% – завершили процесс вакцинации. В Испании полностью вакцинировались 77% населения, Франции – 72,7%, Италии – 67,9%, Великобритании – 66,5%, ФРГ – 63%, Израиле – 61,6%. В то же время в Демократической Республике Конго и Йемене – менее 0,1%, Чаде и Южном Судане – 0,1%, Бенине и на Гаити – 0,2%. В России сделано 87,8 млн прививок, полностью вакцинировались 27,6% жителей, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, эксперты считают, что для возвращения жизни на планете в нормальное русло нужно вакцинировать около 75% населения, пишет ТАСС.

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