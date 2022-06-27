Блокбастер на дороге: мужчина получил ранение в ходе “разборок” (ВИДЕО)

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В полицию Бессарабки из больницы поступило сообщение о мужчине с ранением грудной клетки. Госпитализированный житель Кишинёва заявил, что упал на металлическую трубу.

Сотрудники полиции выяснили, что травму пострадавший получил в результате конфликта. Как было установлено, несколькими днями ранее между другом потерпевшего и жителем Бессарабки возникли разногласия. Кишинёвец приехал с тремя друзьями, чтобы отомстить обидчику. Они избили жителя Бессарабки, после чего сели в машину и уехали. Однако оскорблённый мужчина сел на мотоцикл и бросился в погоню, прихватив с собой лом.

Участников конфликта удалось остановить другим водителям, но житель Бессарабки успел ударить одного из обидчиков ломом в область груди.

Все участники конфликта были установлены и задержаны. Полиция разбирается в деталях происшествия.

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