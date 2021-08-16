Блок ПКРМ-ПСРМ зарегистрировал в парламенте законопроект о бесплатном питании в гимназических классах

Блок ПКРМ-ПСРМ зарегистрировал в парламенте законопроект о бесплатном питании в гимназических классах

Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает обеспечить бесплатным питанием в школах учащихся не только 1-4 классов, но и 5-9 классов. Соответствующий законопроект был зарегистрирован сегодня в парламенте.

В настоящее время бесплатным питанием обеспечены только ученики начальных классов. По мнению авторов законопроекта, это говорит о неравном отношении к ученикам. Так, предлагается регламентировать законом право на бесплатное питание для учеников I-IX классов в целях стандартизации и обеспечения равных прав учеников.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md