Блок ПКРМ-ПСРМ зарегистрировал в парламенте законопроект о бесплатном питании в гимназических классах

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Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает обеспечить бесплатным питанием в школах учащихся не только 1-4 классов, но и 5-9 классов. Соответствующий законопроект был зарегистрирован сегодня в парламенте.

В настоящее время бесплатным питанием обеспечены только ученики начальных классов. По мнению авторов законопроекта, это говорит о неравном отношении к ученикам. Так, предлагается регламентировать законом право на бесплатное питание для учеников I-IX классов в целях стандартизации и обеспечения равных прав учеников.

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