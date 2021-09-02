Блок ПКРМ-ПСРМ: Вернуть 9 министерств вместо 13, сэкономленные деньги – гражданам (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов требует вернуться к прежнему числу министерств и призывает власть умерить аппетит в том, что касается покупки дорогостоящей мебели и оборудования, проведения роскошных парадов, включения фонтанов во время дождя и трудоустройства родственников на высокие должности с зарплатой в десятки тысяч леев, что преподносится гражданам как “самопожертвование”. Сэкономленные деньги, как считает оппозиция, следует направить на реализацию социальных проектов, тем более, что это во время предвыборной кампании обещала и сама ПДС. Об этом на пресс-конференции говорил депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.

– Мы знаем, что недавно Правительство РМ увеличило число министерств с 9 до 13. Было бы правильным вернуться к изначальному количеству – 9, чтобы сэкономить деньги, необходимые для финансирования новых министерств, тем более что неясно, когда и как они заработают в полную силу, – сказал он.

Бурдужа также призвал отказаться от закупки дорогостоящей мебели и ноутбуков для госучреждений, не включать фонтаны во время дождя, как это делают в президентуре, не проводить роскошные парады, а использовать эти средства для социальных проектов.

– Экономией станет и запрет на трудоустройство двоюродных сестёр, свекровей и тёщ, тётушек и сожительниц с зарплатами в 27 тысяч леев. Есть речь идёт о самопожертвовании, как нам это преподносят, что пусть эти люди работают бесплатно. Властям никто не мешает внедрять социальные проекты, пусть руководство страны делает то, что обещало, – подытожил Бурдужа.

Напомним, сегодня фракция Блока коммунистов и социалистов зарегистрировала в парламенте законопроекты в поддержку детей войны и студентов.

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