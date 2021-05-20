Блок ПКРМ-ПСРМ: У нас профессиональная команда. Наши кандидаты – истинные патриоты! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон и Владимир Воронин провели сегодня встречу со всеми кандидатами в депутаты Парламента Республики Молдова из списка Избирательного блока коммунистов и социалистов. В ходе дискуссии было подчёркнуто высокое качество и профессионализм выдвигаемой команды.

Кандидаты от Избирательного блока коммунистов и социалистов на практике доказали, что могут работать для народа, для страны. Они добились хороших результатов в различных областях, в которых работают: от госуправления в интересах граждан до развития экономики, сельского хозяйства, медицины, образования и других сфер, отметил председатель ПСРМ.

– У нас профессиональная команда людей, которые в разные периоды времени показали, что Молдова может развиваться, что можно обеспечить порядок и благополучие в стране. Наши кандидаты – истинные патриоты Республики Молдова, те, кто своей любовью и конкретными делами борются за сохранение суверенитета страны, нашей национальной идентичности и традиционных христианских ценностей. Мы подчеркнули, что, наращивая усилия, мы вместе победим. Уверены, что Избирательный блок коммунистов и социалистов, формирование которого вернуло оптимизм гражданам, будет главной политической силой в будущем парламенте, – добавил Игорь Додон. Председатели партий пожелали успехов всем кандидатам и определили, что основной формой общения в нынешней избирательной кампании будет прямой диалог с гражданами. – Мы поедем во все населенные пункты страны, поговорим с большинством жителей, выслушаем, примем к сведению и реализуем их ожидания, – подчеркнул лидер ПСРМ.

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