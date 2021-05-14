Блок ПКРМ-ПСРМ подал документы для участия в выборах (ВИДЕО)

0

Представители блока ПКРМ-ПСРМ подали сегодня утром в ЦИК документы для регистрации на досрочных парламентских выборах. В единый список коммунистов и социалистов вошли 103 человека.

– Список проверили, он должен быть зарегистрирован сегодня до 16:00 в соответствии с законодательством и регламентом ЦИК. Все участники, которые сегодня подадут документы, пройдут жеребьёвку, поэтому после 16:00 мы будем здесь и узнаем, кто будет первым, вторым и так далее в бюллетене для голосования, – отметил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Секретарь ЦК ПКРМ Олег Рейдман добавил, что работа над составлением списка велась интенсивно. Сам список он назвал “качественным”.

Ранее Игорь Додон назвал первую десятку блока коммунистов и социалистов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.