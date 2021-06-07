Блок коммунистов и социалистов завтра официально представит свою предвыборную платформу (ВИДЕО)

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Об этом в рамках передачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV заявил исполнительный секретарь, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Он подчеркнул, что программа, с которой коммунисты и социалисты идут на выборы, – “максимально конкретная и приземлённая”, и учитывает положительный опыт, который был до 2009 года, и которого нет у оппонентов Блока.

– Программа нацелена на экономическую независимость, на индустриализацию экономики и сельского хозяйства, на новые технологии…Безусловно, центральную роль играет социальная политика. В отличие от наших оппонентов, в особенности справа, мы знаем, как живут люди, и что нужно сделать, чтобы им помочь, – сказал он.

Презентация предвыборной платформы Блока коммунистов и социалистов состоится завтра, 8 июня. “Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию события.

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