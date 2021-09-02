Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте инициативу в поддержку детей войны (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов предлагает внести изменения в Закон о ветеранах РМ путём включения в него новой категории – дети войны. Речь идёт о тех гражданах, кому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Коммунисты и социалисты считают, что их нужно обеспечить целым рядом социальных гарантий, в том числе ежемесячной выплатой в размере 500 леев и льготами на проезд в общественном транспорте, наделить приоритетным правом при получении путёвок в санатории, медикаментов и так далее.

Боднаренко отметила, что речь о 107,5 тыс. человек в возрасте от 80 до 94 лет. Для реализации инициативы необходимо около 54 млн леев, в качестве источников предлагается использовать госбюджет и местные бюджеты, а также донорские перечисления.

Законопроект был зарегистрирован, его предстоит рассмотреть в парламентских комиссиях и непосредственно на заседании законодательного органа.

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