Блок коммунистов и социалистов запустил в Молдове Неделю семьи

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Она направлена на продвижение традиционной семьи. Таким образом социалисты и коммунисты намерены противостоять беспрецедентным атакам со стороны НПО и ЛГБТ-сообщества и навязыванию чуждых нам ценностей.

В это воскресенье состоится марш ЛГБТ в сердце нашего христианского государства. Они неслучайно выбрали воскресенье – в этот день будет один из 12 главнейших православных праздников, символизирующий схождение с небес Святого духа. И в это воскресенье те, кто продвигает содомию, планируют говорить о родителях №1 и №2, о легализации браков между двумя мужчинами и двумя женщинами, – отметил социалист Владимир Болокан.

Он подчеркнул, что Блок коммунистов и социалистов выступает «категорически против замещения понятий «мать» и «отец» порядковыми номерами, против того, чтобы со школ или детского сада нашим детям прививали чужеродные ценности, чтобы им рассказывали о третьем поле, чтобы в 18 лет ребёнок решал, кто он – мальчик или девочка.

На этой неделе мы запускаем Неделю семьи, традиционной семьи, представляющей союз мужчины и женщины. Кто из педагогов сегодня готов организовывать уроки по продвижению гомосексуализма? Уважаемые родители, кто из вас готов смотреть в глаза ребёнку и говорить, что нормально, когда мужчина живёт с мужчиной? Призываем всех, кто так же, как и мы, против этого, присоединиться к нам – за страну, за людей! – подытожил он.

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