Блок коммунистов и социалистов возродит национальную программу “Молдавское село” (ВИДЕО)

Блок коммунистов и социалистов возродит национальную программу “Молдавское село” (ВИДЕО)

Она будет включать план действий по развитию населённых пунктов страны. Об этом сегодня на брифинге для прессы рассказал кандидат в депутаты от блока Раду Мудряк. 

– Уровень жизни сельского населения будет быстрее повышаться и сравнится с уровнем жизни в городах. В то же время хочу отметить, что Блок коммунистов и социалистов выступает категорически против и не допустит ликвидации районов и примарий, как этого хотят некоторые, – сказал он. 

Мудряк также напомнил, что в 2020 году по инициативе социалистов был реализован целый ряд проектов для сёл: “Хорошие дороги для всех”, проекты по строительству водопроводов и обеспечению уличным освещением, по ремонту школ, детских садов, медпунктов и так далее.

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