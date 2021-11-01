Блок коммунистов и социалистов возмущён практикуемой ПДС “уличной” вакцинацией (ВИДЕО)

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При правлении ПДС ситуация с коронавирусом в нашей стране существенно ухудшилась. Об этом на брифинге для прессы заявила депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная. “Управлять пандемией наяву оказалось сложнее, чем делать это в Facebook”, – сказала она.

Дарованная отметила, что Блок коммунистов и социалистов, как и большинство граждан, возмущён последними мерами борьбы властей с коронавирусом, а именно вакцинацией в сёлах посреди улицы. Фото, на которых запечатлён этот процесс, опубликовали в соцсетях некоторые депутаты ПДС. Вскоре снимки были удалены.

– Проверялось ли состояние здоровья этих людей перед тем, как им поставили вакцину? Почему это сделали не в помещении, где тепло, где может быть собрана информация о состоянии здоровья, внесены данные из паспорта? Объяснили ли этим людям, какую вакцину им поставили, внесли ли их в реестр? Где этого мужчину, которого поймали и привили на улице, найдут для получения второй дозы? Кто ответственен за состояние его здоровья, если, не дай Бог, с ним что-то случится? Как перевозились эти вакцины, ведь для этого должны быть соблюдены определённые условия? Кто ответственен за введение этих вакцин? – отметила Дарованная.

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения пока не прокомментировало появившиеся в соцсетях снимки.

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