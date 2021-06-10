Блок коммунистов и социалистов возглавил топ политических сил страны

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Эксперты высоко оценили команду и структуру блока. При суммировании баллов он оказался на первом месте среди всех политических сил страны с 7,6 пунктов.

На втором месте ПДС с 7,3 п. Далее следуют: “Шор” (3,8 п.), ППДП (3,7 п.), AUR (2,3 п.), блок “Ренато Усатый” (2,2 п.), PACE (2,1 п.). У остальных менее 2 пунктов.

В рамках исследования, проведённого в мае, были опрошены местные эксперты и аналитические аналитики, журналисты и комментаторы, активисты, международные эксперты и журналисты из Российской Федерации, Румынии, Украины, США, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

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