Блок коммунистов и социалистов: В цепном росте цен виновата Санду. Мы положим этому конец! (ВИДЕО)

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Цепное повышение цен в Молдове было спровоцировано Майей Санду. Об этом на брифинге для прессы говорил кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа. Он напомнил, что за последние полгода выросли цены на всё. Особенно ощутимо подорожало топливо: 10 раз за 6 месяцев или по два раза ежемесячно.

– Сегодня водители платят за литр бензина и дизельного топлива на 5 леев больше, чем в ноябре 2020-го года, – отметил он.

На 5% подорожали продукты питания. Только подсолнечное масло стало дороже более чем на 30%. Выросли цены и на лекарства – некоторые медикаменты стоят в два раза больше. Шокирует и стоимость стройматериалов.

– Эти подорожания затрагивают каждого. В Молдове нет ни одной семьи, ни одного человека, который не пострадал бы от этого. Большинство подорожаний произошло после смены президента и после того, как страна была брошена в тотальный политический хаос. Глава государства сделала это для того, чтобы удовлетворить собственные амбиции и эгоизм и заполучить несколько дополнительных мандатов в парламенте, – отметил он.

Бурдужа подчеркнул, что на данный момент в стране нет полноценного правительства, а государственные учреждения – аморфные, так как ждут результатов досрочных выборов. Этой ситуацией пользуются спекулянты, уверен он.

– Когда президент говорит, что ни за что не отвечает, включая цены, когда с декабря у нас отправленное в отставку правительство, когда в стране нет функционального парламента, потому что он был распущен, этой ситуацией пользуются спекулянты, которые “взвинтили” цены на всё. В отсутствие контроля со стороны государства каждый делает что хочет. В народе говорят: “Кот из дома – мыши в пляс”. Именно такая ситуация у нас сейчас, – добавил он.

Блок коммунистов и социалистов говорит “нет” подорожаниям и обнищанию населения. Ценообразование должно строго контролироваться государством во избежание чьего-то обогащения за счёт граждан, уверены в ПКРМ и ПСРМ.

– Мы положим конец этому хаосу. Страна нуждается в стабильности, порядке и уверенности в завтрашнем дне, в том, чтобы повышение цен было остановлено. Этого сможет добиться только Блок коммунистов и социалистов, – подытожил он.

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