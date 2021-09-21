Блок коммунистов и социалистов требует проверить конституционность внесённых ПДС в Закон “О прокуратуре” поправок (ФОТО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин и Василий Боля обратились сегодня с запросом в КС. Они требуют проверить конституционность внесённых ПДС поправок в Закон “О прокуратуре”.

Как отметил Боля, БКС считает, что нововведения нарушают Конституцию и принцип разделения властей в государстве, а также представляют собой вмешательство в деятельность Высшего совета прокуроров.

– Нынешняя власть хочет подчинить себе правосудие и прокуратуру, иметь карманного генерального прокурора. Вот почему они наплевали на принципы правового государства, не попросили мнения и экспертизы профильных международных структур и не обратили внимание на критику и мнения представителей гражданского общества, – добавил Боля.

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