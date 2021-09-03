Блок коммунистов и социалистов требует объяснений от руководства страны по поводу решения принять в Молдове беженцев из Афганистана (ВИДЕО)

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Депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак потребовал объяснений от Майи Санду, Натальи Гаврилицы и Игоря Гросу по поводу подписания Декларации о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. Парламентарий задал чиновникам ряд вопросов.

Кто уполномочил Правительство РМ подписать 29 августа декларацию, согласно которой наша страна взяла на себя обязательство разместить на своей территории беженцев из Афганистана? Что будет делать власть в условиях, когда Совет Европы потребовал от стран-членов, включая Молдову, принимать беженцев из Афганистана? Сколько беженцев из Афганистана намерен принять нынешний режим? Где они будут размещены? Из каких финансовых источников будет оплачиваться их размещение? Почему данное решение не обсуждалось с гражданами страны? Кто возьмёт на себя все риски размещения беженцев из Афганистана в Молдове, в том числе касающиеся национальной безопасности и общественного порядка?

– Граждане РМ имеют право знать об этом. Ждём ответов в установленные законом сроки. В противном случае, потребуем проведения слушаний на эту тему в парламенте, – подчеркнул Григорий Новак.

Стоит отметить, что в соседнюю Украину, которая, наряду с Молдовой подписала данную декларацию, уже прибыли 133 беженца. Их разместили в Одессе.

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