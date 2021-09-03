Блок коммунистов и социалистов требует объяснений от руководства страны по поводу решения принять в Молдове беженцев из Афганистана (ВИДЕО)

Депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак потребовал объяснений от Майи Санду, Натальи Гаврилицы и Игоря Гросу по поводу подписания Декларации о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. Парламентарий задал чиновникам ряд вопросов.
-
Кто уполномочил Правительство РМ подписать 29 августа декларацию, согласно которой наша страна взяла на себя обязательство разместить на своей территории беженцев из Афганистана?
-
Что будет делать власть в условиях, когда Совет Европы потребовал от стран-членов, включая Молдову, принимать беженцев из Афганистана?
-
Сколько беженцев из Афганистана намерен принять нынешний режим?
-
Где они будут размещены?
-
Из каких финансовых источников будет оплачиваться их размещение?
-
Почему данное решение не обсуждалось с гражданами страны?
-
Кто возьмёт на себя все риски размещения беженцев из Афганистана в Молдове, в том числе касающиеся национальной безопасности и общественного порядка?
– Граждане РМ имеют право знать об этом. Ждём ответов в установленные законом сроки. В противном случае, потребуем проведения слушаний на эту тему в парламенте, – подчеркнул Григорий Новак.
Стоит отметить, что в соседнюю Украину, которая, наряду с Молдовой подписала данную декларацию, уже прибыли 133 беженца. Их разместили в Одессе.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии