Блок коммунистов и социалистов создаёт единую фракцию в новом парламенте: “Мы сможем дать им отпор!”

Соответствующее решение во вторник приняло руководство двух партий. ПКРМ и ПСРМ также выступили с обращением к жителям Молдовы.

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Уважаемые граждане!

Блок коммунистов и социалистов выражает вам признательность за ваши убеждения, проявленный характер и твердую гражданскую позицию.

Вы выстояли. Выстояли, невзирая на технологии нагнетания ненависти, которые агрессивно применялись против вас. Несмотря на ежедневные провокации, манипуляции, откровенную ложь и клевету в худших традициях фашистской пропаганды.

Невзирая на угрозы, запугивание, шельмование. Вы выстояли в условиях жесточайшей информационно-политической войны, убедительно доказав, что именно в такие, тревожные для страны дни ответственный гражданин проявляет свои лучшие качества – верность принципам и идеалам, твердость духа, патриотизм.

В день выборов 400 тысяч молдавских граждан сплотились, чтобы проголосовать за сильную, независимую и процветающую Молдову. За всё, что нам, живущим на этой прекрасной земле, по-настоящему дорого. Проголосовали за команду государственников, для которых развитие нашей страны, отстаивание ее подлинного суверенитета является делом всей жизни.

400 тысяч. Много это или мало?

На наш взгляд, очень много. Мы благодарны каждому неравнодушному человеку, который сделал свой выбор в соответствии со своими убеждениями, а не под пропагандистским нажимом. Мы уверены, что с каждым днём нас будет становиться все больше и больше.

Да, с сожалением приходится констатировать, что мы стали свидетелями правого реванша. Реванша «Партии 7 апреля 2009 года», партии погромов, воровства и мародерства по отношению к собственной стране и собственным гражданам.

Это та самая группировка, которая организовала кражу миллиардов, потерю аэропорта и морского порта, привела к банкротству Молдавскую железную дорогу.

Та самая группировка, которая на протяжении долгих лет вступала в разные антинародные коалиции, способствуя укреплению олигархической диктатуры в Республике Молдова, превращая нашу страну в захваченное государство.

Это та самая группировка, которая проводила политику геноцида в отношении подавляющего большинства граждан Республики Молдова, не щадя ни пожилых людей, ни малолетних детей.

Пусть она называется сегодня по-другому. Но это те же самые люди, с тем же самым набором разрушительных идей, способных превратить нашу Родину в выжженное безжизненное пространство.

Мы понимаем, что эти люди с двойным гражданством и двойной моралью не собираются проводить промолдавскую политику.

Мы понимаем, что многие из них – это коррупционеры, которые потирают руки в предвосхищении будущих доходов от криминальных и коррупционных схем.

Мы понимаем, что наиболее ожидаемым итогом их правления станет ослабление независимости и суверенитета Молдовы, тотальная нищета ее граждан. Под угрозой окажется самое ценное, что есть у нас – гражданский мир и единство народов, населяющих Республику Молдова.

Да, эти выборы показали, что унионизм и оголтелый шовинизм не пользуются поддержкой населения. Но в числе депутатов партии, получившей большинство, немало замаскированных националистов, унионистов и провокаторов, для которых сам факт существования независимой, многонациональной Молдовы является «историческим вызовом».

Но мы с вами сила!

Мы сможем дать им отпор!

Мы обязаны их остановить!

Блок коммунистов и социалистов создаёт единую фракцию в новом парламенте.

Наш блок – единственная оппозиционная сила в стране, которая будет противостоять бесчеловечным и антигосударственным планам режима.

Мы сделаем всё, чтобы не дать реваншистам вершить антисоциальную политику, и обеспечим чёткий и жёсткий мониторинг деятельности парламента и правительства.

В центре нашего внимания будет человек, с его повседневными проблемами и заботами.

Мы будем продвигать проекты и инициативы по модернизации экономики.

Мы будем настаивать на построении социально-ориентированного государства.

Мы будем жестко противостоять попыткам реализовать проекты по сокращению социальных расходов, уничтожению районов и сельских примарий; отстоим школы и детсады, больницы, дома культуры.

Уважаемые граждане!

Мы понимаем, что во власть пришли временщики с замашками палачей. Наша общая задача – остановить их.

Сегодня мы призываем сплотиться всех, кому небезразлична судьба Молдавского государства, жизнь наших граждан, будущее наших детей и внуков.

Мы будем представлять в парламенте и тех избирателей, которые проголосовали за партии, которые не прошли избирательный порог, и тех, кто голосовал за наших оппонентов, ведь и им вскоре понадобится защита. Мы будем бороться за социальные и гражданские права членов семей диаспоры, которые проживают в Молдове, равно как за права наших трудовых мигрантов, вне зависимости от результатов голосования на зарубежных участках.

Каждый гражданин должен быть услышан.

Спасибо вам за поддержку!

Спасибо за высокую честь представлять и отстаивать ваши интересы в парламенте.

Пока мы едины, мы непобедимы!