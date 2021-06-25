Блок коммунистов и социалистов провёл уже более 10 тысяч встреч с гражданами

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Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Он отметил, что “горячими” будут и предстоящие две недели – именно столько осталось до досрочных выборов.

– Представители Блока коммунистов и социалистов провели уже более 10 тысяч электоральных встреч. Я думаю, что сограждане видят, что мы достаточно активны в районах, в сёлах. Мы практически дважды обошли всю страну, побывали практически в каждом доме, каждой квартире, пообщались с каждым гражданином. Это была наша задача, которую мы поставили в начале предвыборной кампании. Думаю, что за предстоящие две недели мы обойдём страну ещё раз, – сказал он.

Председатель ПСРМ считает, что с точки зрения активности Блок коммунистов и социалистов находится на первом месте, а результаты будут соответствующими.

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

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