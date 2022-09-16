Блок коммунистов и социалистов продолжает лидировать в опросах общественного мнения

Блок коммунистов и социалистов продолжает лидировать в опросах общественного мнения

Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место, заручившись поддержкой 20,8% граждан. На втором месте расположилась бы ПДС с 19,4%. На третьем – партия “Шор” с 16,7%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией iData. 

Таким образом, у БКС было бы 37 мандатов, у ПДС – 34, а у “Шор” – 30.

Исследование проводилось с 3 по 12 сентября, в нём приняли участие 1012 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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