Блок коммунистов и социалистов присоединится к Маршу Победы 9 Мая

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Блок коммунистов и социалистов принял решение присоединиться к Маршу Победы, который будет организован 9 мая Национальным координационным комитетом «Победа». Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании руководства Блока.

Участники заседания констатировали, что ситуация в Республике Молдова критическая по всем направлениям, с тенденцией к ухудшению.

– В «хорошие» времена люди доведены до состояния нищеты, а правительство не видит другого пути улучшить ситуацию, кроме как запретить символику и Георгиевскую ленту, ввести цензуру, преследовать оппозицию, брать иностранные кредиты в ущерб стране, повышать цены на энергоресурсы, в том числе на природный газ и электроэнергию и так далее, – отметили в БКС.

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