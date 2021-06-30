Блок коммунистов и социалистов приглашает граждан на акцию “Люблю Молдову”

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Избирательный блок коммунистов и социалистов организует в воскресенье, 4 июля, шествие по проспекту Штефана чел Маре в столице под лозунгом «Я люблю Молдову».

Акция начнется в 10.00 на площади перед Академией наук Молдовы и завершится митингом, организованным между зданиями администрации президента и парламента. В мероприятии примут участие члены и сторонники Блока коммунистов и социалистов со всей страны.

– Мы также приглашаем всех граждан, которые хотят жить в независимой и процветающей стране, где государство действует в интересах граждан Молдовы, а не других стран. На воскресной акции ждём всех, для кого важны наши национальные ценности и традиции, тех, кто считает, что власть в Кишиневе должна быть для людей, для страны. Скажем все вместе, что мы любим Молдову и должны сделать всё возможное, чтобы наша страна процветала, а гражданам была обеспечена комфортная жизнь, – призывает Блок коммунистов и социалистов.

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