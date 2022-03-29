Блок коммунистов и социалистов представил проект Закона «О постоянном нейтралитете РМ» (ВИДЕО)

0

Предлагаемый фракцией БКС Закон «О постоянном нейтралитете Молдовы» гарантирует мир, суверенитет, территориальную целостность и экономическое развитие республики. Об этом на пресс-конференции заявили исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча, член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь и исполнительный секретарь Партии коммунистов Константин Старыш. Они пояснили содержание документа.

В первую очередь было подчёркнуто, что сложная региональная ситуация подтверждает необходимость сохранения и консолидации нейтрального статуса Молдовы. В нынешних условиях важно принять законодательные механизмы, которые предотвратили бы втягивание страны в конфликты, несущие угрозу её суверенитету и безопасности, считают в БКС.

Нейтралитет станет основой внешней политики и политики безопасности РМ, направленных на установление дружеских отношений со всеми странами мира. Документ содержит положения, обязательные к соблюдению и исполнению всеми, – отметил Влад Батрынча.

На пресс-конференции был обнародован текст законопроекта во избежание спекуляций на эту тему. В частности, документ предполагает запрет на участие в военных действиях, различных военных блоках и объединениях, а также на любое сотрудничество с таковыми, запрет на размещение на территории РМ военных баз и центров, запрет на использование воздушного пространства Молдовы для военных целей других стран и др. Авторы законопроекта опираются на богатый международный опыт, в первую очередь таких европейских стран, как Швейцария, Швеция, Австрия, Мальта, а также Туркменистан.

При разработке документа мы учитывали опыт других государств, которые провозгласили нейтралитет, – подчеркнула Ольга Чеботарь, добавив, что, согласно опросам общественного мнения, необходимость сохранения нейтралитета разделяют и большинство граждан РМ.

Блок коммунистов и социалистов выражает уверенность в том, что предлагаемый законопроект имеет юридическую, политическую и историческую важность для Республики Молдова. Он позволит стране выжить в сложных условиях и успешно развиваться. Кроме того, законодательное закрепление нейтралитета станет еще одной мерой доверия в рамках урегулирования приднестровского конфликта, что, в свою очередь, позволит приблизить реинтеграцию Молдовы.

Получив закон и гарантии нейтралитета, суверенитета и гарантии безопасности, мы получаем колоссальные имиджевые и экономические преимущества. Мы можем стать уникальный территорией – не только для безопасного транзита, но и для мировых инвестиций, – добавил Константин Старыш.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.