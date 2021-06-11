Блок коммунистов и социалистов представил приоритетные меры в области повышения оплаты труда (ВИДЕО)

0

Их на брифинге для прессы перечислила кандидат в депутаты от блока Ольга Рацэ.

– Одна из основных причин высокого уровня бедности в РМ – это большой разрыв в доходах разных групп. Из-за падения доходов большинства населения и ускоренного роста доходов сегмента некоторых людей это социальное неравенство выросло во много раз за последние 20 лет. Кроме того, существует ощутимая разница между доходами городского и сельского населения, – отметила она.

Для сокращения неравенства в доходах населения Блок коммунистов и социалистов предлагает следующие меры:

В целях уменьшения разрывов в уровне оплаты труда в бюджетном и реальном секторе экономики будет использоваться единый минимальный стандарт оплаты труда вместо двух применяемых до сих пор. Для этого будет введена единая гарантированная минимальная заработная в экономике, которая будет применяться как для расчётов размеров заработной платы работников реального сектора, так и в качестве базовой ставки при расчёте заработной платы работников бюджетной сферы.

Для снижения неравенства в оплате труда работников бюджетной сферы будет предусмотрено, что при принятии решений о повышении заработной платы в ближайшие 2 года будет обеспечиваться приоритетное увеличение оплаты труда работников наименее оплачиваемых категорий.

В целях сокращения неравенства в размерах доходов населения, в том числе неравенства в оплате труда, налогообложение доходов физических лиц с низкими и средними доходами будет облагаться по более низким ставкам.

Будут введены верхние пределы оплаты труда руководителей автономных публичных органов, регулирующих разные сектора экономики, а также будет усилен контроль за размерами заработной платы руководителей государственных предприятий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.