Блок коммунистов и социалистов представил предлагаемые меры по восстановлению промышленности (ВИДЕО)

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Предлагаемая Блоком коммунистов и социалистов Стратегия индустриализации экономики направлена на экономический рост и существенное увеличение поступлений в государственный бюджет, что в конечном итоге положительно скажется на благосостоянии населения. Кроме того, это позволит создать в стране стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места и побудить наших граждан оставаться в Молдове. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

В частности, предлагается в течение 4-х лет при финансовой поддержке государства создать 18 многофункциональных промышленных платформ – специально выделенных местными властями территорий, полностью оснащённых инженерной инфраструктурой, что позволит размещать на них промышленные предприятия и создавать новые рабочие места для местного населения с достойной зарплатой. Промышленные платформы будут созданы в районах Глодень, Бричень, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Окница, Дондюшень, Яловень, Теленешть, Леова, Анений Ной, Басарабяскэ, Флорешть, Криулень, Дубэсарь, Шолдэнешть, Сынжерей, Рышкань, Кантемир. Стоит отметить, что в 2020 году с данной инициативой выступил Игорь Додон.

В целях оказания финансовой поддержки развития индустриальных производств будет создан Государственный фонд развития промышленности. Из средств Фонда будут финансироваться «проекты развития», включая проекты создания новых высокотехнологичных производств, технического переоснащения действующих производств, проекты промышленной кооперации с производителями из других стран, в результате реализации которых предприятия увеличат объемы производства, долю продукции с высокой добавленной стоимостью и инновационной составляющей.

Кроме того, для стимулирования и активизации инвестиционной деятельности промышленных предприятий будет введена нулевая ставка на реинвестируемый доход, которая будет применяться в течение 5 лет. Будет обеспечена стабильность налоговой политики и налоговой системы с целью формирования привлекательных инвестиционных условий, в течение 4 лет не будет повышаться налоговая нагрузка. Другие предлагаемые меры содержатся в программе Блока.

– Только путём возрождения реального сектора индустрии РМ мы сможем обеспечить граждан достойными рабочими местами и необходимым социальным пакетом. В противном случае исход населения из страны будет не остановить, – подчеркнул Петру Бурдужа.

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