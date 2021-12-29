Блок коммунистов и социалистов представил отчёт о парламентской деятельности

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29 июля 2021 года по итогам учредительного заседания была зарегистрирована парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов в составе 32 депутатов. В руководство фракции вошли председатель фракции Зинаида Гречаный, два вице-председателя Корнелиу Фуркулицэ и Константин Старыш и секретарь Василий Боля.

Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов представлена ​​в руководящих органах Парламента Республики Молдова. Влад Батрынча занимает должность вице-председателя Парламента, одновременно выполняя функции члена Постоянного бюро. Фракция представлена ​​в Постоянном бюро четырьмя депутатами: Влад Батрынча, Корнелиу Фуркулицэ, Константин Старыш и Василиий Боля.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов провели серию встреч с внешними партнёрами с целью укрепления внешних связей с государствами и международными организациями, с которыми сотрудничает Парламент Республики Молдова.

27 сентября вице-председатель Парламента Влад Батрынча, который также является вице-председателем ПАСЕ, вместе с депутатом Аделой Рэйляну встретились с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и Секретарём учреждения Симоной Граната-Менгини в Страсбурге. Во время осенней сессии ПАСЕ Влад Батрынча в качестве вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы говорил о важности соблюдения верховенства права в Республике Молдова, о необходимости обеспечения свободных и честных выборов, о свободе выражения мнений и о недопустимости распространения языка вражды.

13-15 октября председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в Евразийском женском форуме. В ходе визита Зинаида Гречаный побеседовала с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума. Также 15 октября Зинаида Гречаный и Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, обсудили молдо-российские отношения.

30 ноября председатель фракции Зинаида Гречаный и член фракции и вице-председатель Парламента Влад Батрынча встретились с главой Представительства Европейского Союза в Республике Молдова Янисом Мажейксом. 10 декабря депутаты фракции встретились с делегацией депутатов Государственной Думы РФ.

Что касается законодательной деятельности Парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, следует отметить, что с первых недель законотворческой деятельности депутаты последовательно выполняли обещания, данные гражданам Республики Молдова во время предвыборной кампании по внеочередным парламентским выборам 11 июля 2021 года. Таким образом, за первые месяцы 11-го созыва депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов зарегистрировали 37 законодательных инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан Республики Молдова и укрепление верховенства права в законодательстве Республики Молдова.

Были внесены законопроекты по развитию экономики Республики Молдова, предложены проекты в различных отраслях. Так, для поддержки аграрного сектора было предложено увеличить бюджетные ассигнования на субсидирование развития сельского хозяйства и окружающей среды в сельской местности (не менее 4% утверждённых расходов государственного бюджета на этот год).

В то же время, для уменьшения последствий стихийных бедствий в 2021 году было предложено перераспределить из Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды 51,3 млн леев на компенсации сельхозпроизводителям.

Кроме того, в целях повышения качества продукции, поступающей к потребителям в Республике Молдова, был инициирован законопроект о генетически модифицированных организмах, который устанавливает общие правила ограничения деятельности с генетически модифицированными организмами, как сами продукты, так и компоненты других продуктов, с учётом рисков для здоровья человека и животных, что является новшеством для нашего государства.

Обеспокоенные невыполнением правительством требования по обеспечению реализации мероприятий в поддержку местного производителя и по облегчению доступа в торговую сеть путём размещения отечественных продуктов питания не менее чем на половине торговых полок в супермаркетах, депутаты Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать в парламенте министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорела Герчиу и министра экономики Сержиу Гайбу.

Депутаты также предложили ввести нулевую ставку подоходного налога на реинвестирование капитала для юридических лиц, домашних хозяйств и индивидуальных предпринимателей с 1 января 2022 года, что является убедительной мерой в поддержку экономического развития Молдовы.

Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов предложила необходимые решения в условиях энергетического кризиса, с которым Республика Молдова столкнулась в начале холодного сезона 2021 года. Так, законопроект № 340 от 09.11.2021 предлагает ввести полную компенсацию разницы в тарифах на природный газ до и после 1 ноября 2021 года (с 4,29 лея до 10,26 лея без НДС). Компенсация должна была полностью покрыть разницу в тарифах для всех бытовых потребителей за использованный объём до 100 кубометров природного газа, потребляемого в месяц.

Фракция активно участвовала в подготовке поправок в закон о государственном бюджете на 2022 год. Всего депутатами фракции было предложено 44 поправки в проект закона о государственном бюджете. В частности, было предложено выделить дополнительные средства для финансирования центральных и местных органов публичного управления I и II уровней в общей сумме 475 952,75 тыс. леев (475 млн леев). Было предложено включить финансирование для 30 районам, включая муниципий Кишинев, в общей сложности для 333 объектов капиталовложений (ремонт школ, детских садов, домов культуры, другие важные социальные цели на местном и районном уровне).

Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов инициировала поправку в законопроект о госбюджете на 2022 год, которая сохраняет размер заработной платы высокопоставленным лицам на уровне 2021 года. Следует отметить, что в течение 2020 года -2021 г., в условиях пандемического кризиса и экономических проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова, зарплаты высокопоставленных лиц не увеличивались, в то время как проект бюджета на 2022 г. предусматривает повышение примерно на 1500 леев заработной платы высокопоставленных лиц (Президент Республики Молдова Республики Молдова, премьер-министр, министры, председатель парламента, депутаты парламента).

Фракция Блока коммунистов и социалистов, обеспокоенная потребностями граждан Республики Молдова в социальной сфере, выдвинула ряд инициатив по увеличению уровня обеспечения социальных и медицинских льгот. В частности, в преддверии нового 2021-2022 учебного года депутаты фракции выступили с инициативами, направленными на материальную поддержку родителей детей, обучающихся по циклу обязательного образования. Так, было предложено предоставить единовременную финансовую поддержку в размере 1000 леев для подготовки учащихся системы обязательного образования к новому учебному году. При этом предлагалось законодательно урегулировать право учащихся I-IX классов на бесплатное питание в школах.

В целях поддержки рождаемости в Республике Молдова депутаты Блока коммунистов и социалистов предложили предоставить поддержку в виде семейного капитала, размер которого варьируется в зависимости от количества детей в семье: при рождении первенца – три среднемесячных зарплаты по экономике, второго ребёнка – пять среднемесячных зарплат, а трёх и более детей – шесть среднемесячных зарплат по экономике.

Впервые в истории Республики Молдова было предложено положение о социальных гарантиях для всех лиц, подпадающих под категорию «дети войны». Таким образом, предлагалось признать на законодательном уровне жертву, которую принесли дети ветеранов, вовлечённых в вооружённые конфликты.

Накануне Международного дня пожилых людей было предложено выделить финансовые ресурсы за счёт переводов из государственного бюджета в бюджет государственного социального страхования для предоставления в 2021 году единой финансовой поддержки в размере 1000 леев для получателей государственных пенсий и социальных пособий, ежемесячная сумма которых не превышает 4000 леев.

Что касается закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год, депутаты парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов предложили ряд поправок, в том числе:

1) Увеличение ежемесячного пособия на воспитание ребёнка до 2 лет до 900 леев в месяц.

2) Увеличение размера пособия в случае смерти с 1100 до 2200 леев.

3) Сохранение размера обязательного государственного социального взноса в фиксированном размере (годовая плата), согласно проекту в первоначальной редакции, в котором предусматривалось увеличение фиксированной суммы на 1500 леев.

Следует отметить, что первые месяцы деятельности действующего Парламента и Правительства, за которое проголосовало парламентское большинство, сопровождались острыми кризисами, особенно в сфере юстиции и здравоохранения.

Депутаты парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов инициировали простой вотум недоверия против министра юстиции Сержиу Литвиненко, в связи с политическим подчинением правосудия. Министр юстиции сделал всё возможное, чтобы подчинить себе правосудие, инициировав серию реформ в этой сфере, которые он не согласовывал с внешними партнёрами, особенно с членами Венецианской комиссии. Впоследствии, 13 декабря 2021 года, Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) опубликовала Заключение о поправках от 24 августа 2021 года к Закону № 3/2016 о прокуратуре, резко критикуя внесенные изменения и ​​призывая к возвращению предсказуемой, устойчивой и демократической правовой базы.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов инициировали также простой вотум недоверия против министра здравоохранения Алы Немеренко, по причине утраты контроля ситуации в медицинской системе, что привело к заражению в среднем около 1500 человек в день, переполненности больниц и отсутствию больничных коек, росту цен на лекарства на 20-30%. В это время был зарегистрирован антирекорд дневного уровня смертности из-за осложнений, вызванных Covid-19, – около 70 смертей в день. В то же время низкий уровень вакцинации вынудил руководство Минздрава проводить иммунизацию граждан в сельской местности в сомнительных и антисанитарных условиях, прямо на улице, при отсутствии специализированного оборудования и специально оборудованных мест для восстановления и наблюдения за анафилактическими реакциями. В этих условиях депутаты потребовали отставки министра здравоохранения Аллы Немеренко.

В 2022 году парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов обеспечит преемственность приоритетов, установленных в текущем году, обеспечивая реализацию экономических и социальных проектов с целью повышения качества жизни граждан Республики Молдова.

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