Блок коммунистов и социалистов предлагает ПДС подписать публичное обязательство: о чём идёт речь (ВИДЕО)

0

Избирательный блок коммунистов и социалистов предлагает партии “Действие и солидарность” подписать публичное обязательство о том, что после выборов данные силы не будут продвигать антисоциальные и антинародные законы и реформы, которые могут привести к деградации нашей страны, не повысят пенсионный возраст, не ликвидируют районы и не сократят число примарий, не позволят продажу молдавской земли иностранным гражданам и компаниям. Об этом на брифинге для прессы объявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он пояснил, что Блок коммунистов и социалистов решил предложить подписать данное обязательство ПДС, так как это две основные силы, которые по результатам выборов пройдут в парламент страны, а ранее появились сведения о том, что партия “Действие и солидарность” пообещала своим зарубежным партнёрам повысить в случае прихода к власти пенсионный возраст, ликвидировать 2/3 районов и примарий и разрешить иностранным гражданам и компаниям покупать сельскохозяйственные земли в Молдове.

– У нас есть очень негативная информация о том, что ведутся переговоры с внешними партнёрами о важных изменениях для страны, которые, к сожалению, не обсуждаются с гражданами, – пояснил Батрынча.

Депутат ПСРМ отметил, что в данное обязательство вошли наиболее важные, на взгляд коммунистов и социалистов, пункты, но оно может быть дополнено и другими. Документ будет передан для рассмотрения и подписания ПДС сегодня.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.