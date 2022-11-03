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Руководство Блока коммунистов и социалистов провело накануне встречу. На ней были обсуждены вопросы, связанные с планированием деятельности парламентской фракции БКС, работой с избирателями, наращиванием политического и общественного давления на антинародную и антигосударственную власть.

Руководство БКС решительно осудило противоправные действия правоохранительных органов, препятствующих протестам обездоленных граждан. В этом контексте особая озабоченность была выражена в связи с намерением правящего режима наделить полицию и СИБ практически неограниченными полномочиями в подавлении протестов и запугивании протестующих. Также была осуждена практика развязанных властью политических репрессий в отношении оппозиции.

Блок коммунистов и социалистов подтвердил своё единство и готовность добиваться поставленных целей.

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