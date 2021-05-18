Блок коммунистов и социалистов поддерживают в Гагаузии

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Гагаузская общественная платформа «Народный союз» планирует объединить усилия на выборах с избирательным блоком «Коммунисты и социалисты». Об этом сообщается в тексте заявления платформы.

– В преддверии парламентских выборов «Народный союз» намерен инициировать переговоры с лидерами избирательного блока «ПКРМ и ПСРМ», в ходе которых будет согласован единый план действий патриотических сил Республики Молдова, направленных на укрепление молдавского суверенитета и усиление позиций промолдавских политических сил, – говорится в документе.

Члены платформы отмечают, что возможное формирование «прорумынского большинства» по результатам выборов приведёт к тому, что новое правительство Молдовы будет выполнять все указания соседней страны, а главные государственные учреждения в итоге окажутся «под полным внешним управлением».

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