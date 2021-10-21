Блок коммунистов и социалистов: ПДС сделала ещё один шаг к установлению цензуры и диктатуры (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов не участвовали в голосовании за поправки в Кодекс об аудиовизуальных услугах, предложенные ПДС. Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и СМИ Адела Рэйляну отметила, что “голос за Закон №283 будет голосом за цензуру, против журналистов “Teleradio Moldova” и шагом к установлению диктатуры”.

Нововведения, принятые голосами депутатов ПДС в первом чтении, дают парламентскому большинству возможность сменить действующий состав Совета по аудиовизуалу и руководство общественной компании “Teleradio Moldova”. Блок коммунистов и социалистов настаивает на том, чтобы проект получил экспертизу Совета Европы, ЕС, ОБСЕ, а также был обсужден с национальными экспертами, разработавшими Кодекс.

Обеспокоенность принятыми поправками выразили и неправительственные организации. Они напомнили, что вмешательство в редакторскую политику СМИ недопустимо.

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