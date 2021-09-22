Блок коммунистов и социалистов: ПДС имитирует конкурс на должность народного адвоката (ВИДЕО)

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ПДС имитирует конкурс на должность народного адвоката. Об этом на брифинге для прессы заявили депутаты Блока коммунистов и социалистов. Они отметили, что предлагаемые на этот пост кандидаты являются родственниками депутатов партии “Действие и солидарность”, а главная цель правящей партии – усилить контроль над Высшим советом прокуроров.

– Этот конкурс – самый настоящий фарс. Его результат очевиден. Это ещё один шаг для консолидации влияния ПДС на Высший совет прокуроров. На следующем этапе они хотят уволить действующего генерального прокурора и назначить своего, карманного. Вот цель этого фарса, – сказал депутат БКС Василий Боля.

В то же время Григорий Новак высмеял предложение ПДС оценивать кандидатов по критерию искренности.

– В чём измеряется искренность и как мы можем проверить, насколько искренними были кандидаты в своих ответах? Это театр абсурда. Мы не хотим быть соучастниками этого беззакония. Это мероприятие не имеет ничего общего с конкурсом, это просто партийная тусовка ПДС, – отметил Новак, добавив, что хотел бы услышать мнение по этому поводу внешних партнёров.

Депутат БКС Николай Русол подчеркнул, что все действия ПДС направлены не на созидание, а на разрушение, и даже в этом конкурсе партия “Действие и солидарность” хочет “продвинуть своего человека”.

– Мы в этом фарсе участвовать не будем. Это не демократия, это беспредел, – подытожил он.



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