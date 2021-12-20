Блок коммунистов и социалистов опережает ПДС на выборах, – опрос

Блок коммунистов и социалистов опережает ПДС на выборах, – опрос

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Блок коммунистов и социалистов получил бы на них больше голосов, чем правящая ныне ПДС. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. 

Так, за БКС проголосовали бы 37,8% от числа определившихся. ПДС получила бы 37,7%. В парламент также прошла бы партия “Шор” с 12,6%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился с 4 по 15 декабря. В исследовании приняли участие 1055 человек. Погрешность составляет +/-2,8%.

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