Блок коммунистов и социалистов о досрочном выходе на пенсию: Наглый обман!

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Досрочный выход на пенсию, предложенный парламентским большинством параллельно с увеличением пенсионного возраста, является наглым обманом граждан. Такое мнение высказали депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Депутат Елена Боднаренко объяснила в ходе брифинга для СМИ о том, что в реальности этим правом воспользуется минимальное количество граждан. По мнению парламентария, предлагаемые ПДС условия на практике нереализуемы.

Так, депутаты ПДС исключили из расчёта все периоды невыплаты страховых взносов: годы по уходу за ребенком до 3 лет, уход за ребёнком с ограниченными возможностями до 18 лет, период, когда потенциальный бенефициар пенсии получал пособие по безработице, больничные выплаты, пособие по профессиональной реинтеграции, обучение в ВУЗах и период резидентуры. Также не будут учитываться сроки без выплаты взносов судей и прокуроров до 31 декабря 2005 года.

– Таким образом, если молодая девушка окончила лицей в 18 лет, а в 23 – ВУЗ, и минимум три года находилась в декретном отпуске и получала определённые льготы, тогда 37 лет стажа наступят почти в 65 лет. Разве, господа депутаты ПДС, растить детей – это не труд, который требует от женщины огромных физических и моральных усилий? Разве женщины не растят будущих налогоплательщиков, которые в своё время будут платить пенсии другим получателям? – спросила Боднаренко.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов обратили внимание депутатов ПДС на то, что решение увеличить пенсионный возраст вызывает недовольство граждан. По их мнению, соответствующий закон направлен против людей.

– В ПДС поступили как мошенники, они не уважают пожилых граждан. Люди – не цифры, они внесли свой конкретный вклад в развитие страны, – заявил депутат Николай Русол.

Напомним, что депутаты ПДС в первом чтении одобрили закон об увеличении пенсионного возраста до 63 лет как для мужчин, так и женщин.

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