Блок коммунистов и социалистов: Никому не позволим поставить страну на колени! (ФОТО, ВИДЕО)

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Владимир Воронин и Игорь Додон провели сегодня встречу с руководителями этнокультурных организаций Республики Молдова. Участники беседы были едины во мнении: наша страна уникальна тем, что за многие столетия здесь сложились мирные гармоничные отношения между десятками народов, живущих на молдавской земле.

В этом контексте председатели ПКРМ и ПСРМ подчеркнули, что избирательный список Блока коммунистов и социалистов на одну треть состоит из представителей других народов, что пропорционально соответствует их численности в Молдове. Владимир Воронин и Игорь Додон выразили признательность представителям всех этносов за твердую приверженность сохранению и укреплению молдавской государственности, ее традиций и ценностей.

⁃ Сегодняшняя встреча еще больше укрепила нашу решимость: мы не допустим установления внешнего контроля над Молдовой и никому не позволим поставить страну на колени! Вместе мы победим! – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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