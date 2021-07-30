Блок коммунистов и социалистов не поддержит кандидатуру Гаврилицы (ВИДЕО)

Блок коммунистов и социалистов не поддержит кандидатуру Гаврилицы (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы заявил вице-председатель фракции блока Корнелиу Фуркулицэ. Он напомнил, что ранее попытка избрания Гаврилицы уже провалилась – за неё не проголосовали даже однопартийцы.  

– Мы – в оппозиции, и будем жёстко критиковать эту власть, указывать на все ошибки. Разумеется, мы эту кандидатуру не поддерживаем, – сказал он. 

Напомним, сегодня после т.н. консультаций с ПДС и “Шор” Майя Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьера.

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