Блок коммунистов и социалистов не поддержит кандидатуру Гаврилицы (ВИДЕО)

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Об этом на брифинге для прессы заявил вице-председатель фракции блока Корнелиу Фуркулицэ. Он напомнил, что ранее попытка избрания Гаврилицы уже провалилась – за неё не проголосовали даже однопартийцы.

– Мы – в оппозиции, и будем жёстко критиковать эту власть, указывать на все ошибки. Разумеется, мы эту кандидатуру не поддерживаем, – сказал он.

Напомним, сегодня после т.н. консультаций с ПДС и “Шор” Майя Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьера.

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