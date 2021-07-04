Блок коммунистов и социалистов не допустит закрытия школ (ВИДЕО)

Блок коммунистов и социалистов не допустит закрытия школ (ВИДЕО)

Блок коммунистов и социалистов выступает категорически против закрытия школ и сделает всё возможное, чтобы сохранить все образовательные учреждения в Молдове. Об этом на митинге говорила кандидат в депутаты от блока, учитель Алёна Бричаг. 

Она напомнила, как в бытность министром образования Майя Санду закрыла более 100 школ по стране.

– Мы категорически против закрытия школ в сёлах. Напротив, наша команда выступает за увеличение финансирования всех образовательных учреждений. Многие из нас живут в городах, но кто в детстве не ездил в село? Как красиво было там, где были школы, и как больно видеть, что многие из них сейчас закрыты, – отметила Бричаг, призвав граждан голосовать 11 июля за Блок коммунистов и социалистов. 

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