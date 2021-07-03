Блок коммунистов и социалистов: Наша задача – сохранить и укрепить государственность, а не жить под чью-то диктовку! (ФОТО, ВИДЕО)

Блок коммунистов и социалистов: Наша задача – сохранить и укрепить государственность, а не жить под чью-то диктовку! (ФОТО, ВИДЕО)
В переполненном зале Дворца культуры города Сороки прошла встреча с более чем 800 местными жителями. Кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Игорь Додон, Богдан Цырдя, Алла Пилипецкая, Константин Старыш и Елена Боднаренко провели обстоятельную беседу на самые разные темы.

Они перечислили достижения команды в развитии региональной инфраструктуры, отметили те направления, которые по-прежнему находятся в центре внимания профессионалов и патриотов, объединившихся в Блок коммунистов и социалистов.

Выступающие подчеркнули, что сейчас речь идёт не о простом выборе между партиями, а об определении судьбы нашей страны.
Те, кто сегодня изображают из себя «хороших людей», на самом деле уже были у власти и не принесли Молдове ничего хорошего. Наша задача – сохранить и укрепить государственность, не позволяя никому диктовать нам волю! – отметили представители блока.


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